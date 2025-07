Calciomercato Milan, Moretto: 'Situazione complicata per Doue'

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la situazione tra Milan e Strasburgo per Guela Doue, terzino ivoriano classe 2002, è al momento molto complicata. Tra il club francese – che condivide la proprietà con il Chelsea – e la società rossonera, infatti, non c'è grande sintonia, e i rapporti non sono dei migliori.