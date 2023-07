Calciomercato Milan – Capitolo Singo: due le opzioni sul tavolo

Secondo quanto riportato da Toro News, il Milan continuerebbe a trattare con il Torino per Wilfried Singo, ecco le opzioni

Secondo quanto riportato da Toro News, il Milan continuerebbe a monitorare la situazione di Wilfried Singo, terzino destro del Torino. Il mercato dei rossoneri, infatti, non si limiterà al solo reparto offensivo. I dirigenti milanisti sarebbero alla ricerca di nuove pedine per migliorare la retroguardia e avrebbero individuato in Singo il giusto profilo.