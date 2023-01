Calciomercato – L’ex Milan Simic potrebbe tornare in Italia

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Como sarebbe intenzionato a riportare in Italia Stefan Simic, ex difensore del Milan

Il Milan , nelle ultime stagioni, è andato alla ricerca di giovani talenti in giro per il Mondo, da portare in rossonero e poi svilupparli sul campo. La dirigenza e Pioli sono riusciti a migliorare molti calciatori, ma non hanno, almeno al momento, portato tantissimi giocatori della Primavera in prima squadra.

L'ex Milan Simic torna in Italia?

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Como sarebbe intenzionato a riportare in Italia Stefan Simic, ex difensore della Primavera del Milan che oggi milita in patria, Croazia, tra le fila dell'Hajduk Spalato. Se dovesse concretizzarsi il trasferimento, Simic riabbraccerebbe una vecchia conoscenza come Patrick Cutrone. Nel Milan entrambi non sono mai usciti fuori del tutto, nonostante l'attaccante abbia provato a lasciare il segno anche con la prima squadra, senza poi trovare continuità nei club dove ha giocato successivamente.