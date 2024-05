Calciomercato Milan – Simic va via? Interesse olandese. E il rinnovo…

Nella giornata dell'addio si Simon Kjaer, i rossoneri potrebbero pensare al futuro della propria difesa. Dal calciomercato, infatti, dovrà arrivare almeno un colpo per il reparto. Occhio anche al possibile rinnovo del centrale Simic. Il contratto del giovane talento della Primavera, infatti, scadrà il 30 giugno 2025. Arrivato in rossonero dallo Stoccarda nel 2022, Simic - all'epoca ancora minorenne - aveva infatti firmato per tre anni. Già circolano possibili squadre interessate al serbo. Ecco le ultime.