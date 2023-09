Calciomercato Milan – Simic cambia agente: passaggio a Riso

Come riporta il noto esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Jan Carlo Simic, difensore del Milan, ha scelto i Riso come nuovi agenti

Il Milan ha tantissimi giovani talenti nelle sue file. La squadra di Abate sta facendo un ottimo inizio di campionato: la Primavera non ha ancora perso, anzi ha solo vinto. Per questo, alcuni calciatori, potrebbero presto far parte anche della prima squadra, come Bartesaghi. Come riporta il noto esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Jan Carlo Simic, difensore del Milan, ha scelto i Riso come nuovi agenti. Ecco il suo post su X.