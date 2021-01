Calciomercato Milan – Simakan, si aspetta un esame medico | News

Calciomercato Milan, le ultime news su Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mohamed Simakan potrebbe ancora vestire la maglia del Milan. Ieri sera Paolo Maldini, direttore tecnico del club rossonero, non ha infatti chiuso la porta all’arrivo del difensore centrale francese nel pre-partita di Milan-Torino di Coppa Italia.

Certamente, le condizioni di salute di Simakan potrebbero far cambiare strategia ai rossoneri. In occasione, infatti, dell’ultima gara di Ligue 1 tra il Lens ed il suo Strasburgo, Simakan si è infortunato al ginocchio. Dovrà operarsi in artroscopia e, secondo bollettino medico, stare fermo due mesi.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, però, il Milan aspetta un consulto medico per capire se è il caso di insistere o meno su Simakan. A fine 2019 il ragazzo aveva avuto lo stesso problema allo stesso ginocchio, anche quello superato in due mesi.

Ora il dolore è tornato e l’intervento clinico servirà per stabilire la reale entità del problema. Oggi, secondo la ‘rosea‘, i medici del Milan e dello Strasburgo faranno il punto della situazione e si capirà qualcosa in più. Finora, il Diavolo ha offerto 14 milioni di euro più 3 milioni di euro di bonus per il giocatore, classe 2000.

Non sarebbe poi così utopico, magari che, visto l'infortunio, il giovane approdasse lo stesso al Milan, magari come investimento più per il futuro che per il presente, ad un prezzo più basso. Simakan, dunque, ancora possibile.