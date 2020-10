Calciomercato Milan – Simakan, Maldini non molla: gli aggiornamenti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ore frenetiche in casa Milan, che cerca un difensore centrale da consegnare a Stefano Pioli, considerando i problemi di Romagnoli, Musacchio e Leo Duarte.

L’obiettivo è Mohamed Simakan. Nel pomeriggio il Milan aveva presentato una nuova offerta allo Strasburgo: 12 milioni di euro, più 3 di bonus e una percentuale del 20% su una futura di rivendita. Secondo quanto scritto dall’Equipe, però, il club francese avrebbe rifiutato anche questa seconda offerta.

Il Milan però non molla. Negli ultimissimi minuti, infatti, secondo quanto scritto da Marc Mechenoua, giornalista dell’Equipe, Maldini avrebbe rilanciato nuovamente: 15 milioni di euro più bonus e una percentuale su una futura rivendita. Sarà la volta buona?

