PM – Calciomercato Milan – Conti, addio in vista? Il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Con l’arrivo di Dalot le voci su un possibile addio di Andrea Conti stanno aumentando sensibilmente nelle ultime ore.

I media parlano di un possibile interessamento del Parma per il terzino destro, visto che l’ex Atalanta ha bisogno di giocatore con continuità per recuperare dai problemi fisici degli ultimi anni. In realtà, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, non c’è una trattativa in corso con il Parma. L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, non è stato contattato dal club parmigiano e dunque Conti dovrebbe restare al Milan in questa stagione, almeno fino a gennaio.

