Calciomercato Milan – Simakan, lo Strasburgo è in crisi. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: si avvicina Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato in entrata del Milan. Quale sarà il primo rinforzo? Un difensore o un centrocampista? Maldini e Massara sono al lavoro già da diverse settimane, in modo da dare a Stefano Pioli una squadra ancora più forte.

Il primo obiettivo per la difesa è sicuramente quello di Mohamed Simakan. Nato il 3 maggio 2000, il giocatore è molto forte fisicamente e nell’uno contro uno, così come vuole la dirigenza rossonera. Il Milan aveva già provato a prenderlo in estate, offrendo 12 milioni più 3 di bonus, ma i discorsi sono stati rinviati a questo inverno. Lo Strasburgo, infatti, non era mai sceso sotto i 20 milioni. Ora, però, le condizioni sembrano essere cambiate: il club francese ha la necessità di vendere alcuni dei suoi gioielli, e dunque la sensazione è che Simakan alla fine verrà ceduto. Per Kabak, invece, lo Schalke 04 continua a chiedere 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, occhio ai nomi di Boubakary Soumarè del Lille e di Koaudio Kone del Tolosa (quest’ultimo è stato uno dei nomi anticipati da Pianetamilan). Bisogna capire se l’eventuale acquisto di Kone possa esserci già a gennaio o eventualmente farlo slittare in estate. In attacco c’è nel mirino Janis Antiste, classe 2002, compagno di squadra di Kone al Tolosa. Infine un ultimo nome accostato al Milan nelle ultime ore è quello di Riqui Puig del Barcellona. Il centrocampista, che ha già una discreta esperienza in prima squadra, potrebbe far comodo alla mediana rossonera. Calciomercato Milan: Maldini intanto pensa a due giocatori del Napoli. VAI ALLA NOTIZIA>>>