Calciomercato Milan – Simakan, la valutazione dello Strasburgo | News

Calciomercato Milan: Simakan piace ma costa molto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mohamed Simakan, classe 2000, resta sempre il primo obiettivo del Milan per la sessione invernale di calciomercato. Il Diavolo, infatti, ha messo in cima alla lista delle sue priorità di mercato l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Ed il francese di proprietà dello Strasburgo, attualmente, è in pole position.

Attenzione, però, perché secondo quanto riferito tanto dal ‘Corriere della Sera‘ quanto dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, gli alsaziani valutano Simakan ben 18 milioni di euro. Cifra alla quale, finora, il club di Via Aldo Rossi non si è mai neanche avvicinato in sede di trattative. Calciomercato Milan, offerto il vice Ibra: questa la risposta dei rossoneri >>>