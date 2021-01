Calciomercato Milan – Simakan già giovedì in Italia? Le ultime | News

Calciomercato Milan: le ultime notizie su Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mohamed Simakan, classe 2000, vuole vestire soltanto la maglia del Milan. Lo ha riferito, a ‘Sport Mediaset‘, il collega Claudio Raimondi.

Simakan, difensore centrale francese in forza allo Strasburgo, ha comunicato già la sua decisione al club alsaziano. La trattativa tra Milan e Strasburgo per il trasferimento del giocatore in rossonero, tra l’altro, è in fase piuttosto avanzata, come già vi avevamo anticipato noi di ‘PianetaMilan.it‘, ieri, in esclusiva.

Si dovrebbe concludere, in questi giorni, sulla base di 14 milioni di euro più 3 di bonus. C’è stato un rilancio, in queste ore, del RB Lipsia, ma Simakan ha respinto le proposte tedesche: vuole solo il Diavolo.

Addirittura, secondo ‘Sport Mediaset‘, Simakan potrebbe arrivare in Italia già dopo Milan-Juventus, nella giornata di giovedì, per sostenere le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club, il Milan. GUARDA QUI IL POST, CRIPTICO, DI SIMAKAN SU ‘INSTAGRAM’ >>>