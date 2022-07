Calciomercato Milan, il Siena interessato a Marco Frigerio

Il Siena vorrebbe puntare su Marco Frigerio, centrocampista classe 2001 di proprietà del Milan. Il ragazzo è aggregato al gruppo di Pioli a Milanello in queste prime settimane di ritiro. Secondo quanto riportato da Il Corriere di Siena infatti, i bianconeri proporrebbero un prestito secco aprendo a Frigerio le porte della Lega Pro. Una soluzione che non dispiacerebbe a Paolo Maldini e Frederic Massara, perché permetterebbe al ragazzo di maturare per poi tornare alla base. Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>