Calciomercato Milan – Sia Musacchio che Duarte sono in partenza

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stando a quanto riferito da Tuttosport, sia Mateo Musacchio che Leo Duarte sono sulla lista dei calciatori cedibili. La dirigenza rossonera ha intenzione di rinnovare molto il reparto difensivo, e a tal proposito, ha deciso di riscattare per 3,5 milioni di euro Simon Kjaer dal Siviglia.

Ecco perché, con il danese che è entrato definitivamente a far parte del Milan, per l’argentino Musacchio e per il brasiliano Duarte, l’ipotesi cessione non è da escludere. Sicuramente uno dei due verrà venduto, ma non è da scartare completamente che i rossoneri possano privarsi di entrambi acquistando sul mercato un altro difensore centrale.

E a proposito di addii, anche Frederic Massara non è certo di rimanere a far parte della dirigenza del Milan per la prossima stagione.

