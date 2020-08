Calciomercato Milan – Si valuta la posizione di Krunic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic, classe 1993, è giunto al Milan la scorsa estate. Il Diavolo lo ha pagato 8 milioni di euro all’Empoli ma, nella sua prima annata rossonera, il bosniaco ha giocato poco e non ha quasi mai convinto.

Motivo per cui Krunic, in questa sessione di calciomercato, può già essere ceduto. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, su di lui c’è il Friburgo, compagine della Bundesliga tedesca. I rossoneri di Germania, però, non hanno ancora presentato una proposta ufficiale al club di Via Aldo Rossi.

Pertanto, al momento, il futuro di Krunic è in fase di valutazione. Qualora al Milan giungesse un’offerta di almeno 6 milioni di euro, la società potrebbe prenderla in considerazione. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>