Calciomercato Milan – Si valuta il futuro di Gabbia: i possibili scenari

Quale sarà il futuro di Matteo Gabbia in questa sessione di calciomercato? Il Milan valuta diverse ipotesi: vediamo quali sono gli scenari

Riccardo Varotto

Il Milan prosegue il proprio calciomercato sia in entrata che in uscita e attualmente ci sono valutazioni in corso per quanto riguarda il futuro di Matteo Gabbia. Il difensore rossonero ha collezionato 13 presenze durante l'ultima stagione, prevalentemente nella prima parte. Paolo Maldini e Ricky Massara stanno cercando di capire se puntare sul giovane centrale anche per il prossimo campionato o se lasciarlo partire.

Attualmente, Gabbia avrebbe davvero poche possibilità per mettersi in mostra con la maglia del Milan. La difesa titolare è composta da Simon Kjaer e Fikayo Tomori, con Alessio Romagnoli sempre pronto a far rifiatare uno dei due. Quest'ultimo non è però sicuro di rimanere in rossonero: il suo contratto scadrà nel 2022 e in questo momento non ci sono buone notizie per quanto riguarda il rinnovo. Qualora il numero 13 dovesse restare al Milan, Gabbia lotterebbe con Mattia Caldara e Pierre Kalulu per essere il quarto difensore centrale nelle gerarchie di Pioli.

Il Milan non ha ricevuto offerte per Gabbia fino ad ora, ma il calciomercato è appena iniziato. Non è da escludere che il ragazzo possa essere ceduto in prestito per fare esperienza, magari anche in Serie B.