Calciomercato Milan – Si tiene in caldo l’opzione Odriozola: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Álvaro Odriozola del Real Madrid potrebbe arrivare se si complicasse la trattativa per Diogo Dalot

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, può ancora mettere le mani su Álvaro Odriozola. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Il club rossonero, infatti, vanta ottimi rapporti con il Real Madrid, club che detiene il cartellino del terzino destro. E non è detto che domenica 8 agosto, quando 'Merengues' e rossoneri saranno avversari nell'amichevole di Klagenfurt (Austria), non possano riparlarne.

Il Milan, infatti, cerca un terzino destro in questo calciomercato estivo. Odriozola, nello specifico, è la principale alternativa per il Diavolo qualora dovesse complicarsi troppo la trattativa con il Manchester United per il ritorno di Diogo Dalot. Classe 1995, basco ex Real Sociedad e con un breve passato, in prestito, anche nella fila del Bayern Monaco, Odriozola è chiuso, alla 'Casa Blanca', da Dani Carvajal, NachoFernández e Lucas Vázquez. Al Milan si giocherebbe il posto con Davide Calabria.

Odriozola, che il Milan tiene dunque in considerazione fino all'ultimo giorno di mercato, potrebbe muoversi a condizioni favorevoli (prestito con diritto di riscatto) e consentire a Stefano Pioli di dormire sonni tranquilli sul versante destro di difesa. Nell'ultima stagione con i madrileni diretti da Zinedine Zidane, Odriozola ha collezionato appena 16 gare tra Liga (13), Champions League (2) e Copa del Rey (una), per un totale di soli 958' sul terreno di gioco. Ma ha segnato 2 gol in campionato. Milan, ecco la strategia per prendere il nuovo trequartista >>>