Calciomercato Milan – Si scalda la pista Faivre: ecco quanto costa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Romain Faivre, classe 1998 cresciuto nel Monaco ed oggi al Brest, colpo a sorpresa dei rossoneri?

Daniele Triolo

Il Milan, in questi giorni finali della sessione estiva di calciomercato, potrebbe mettere a segno il colpo Romain Faivre per la trequarti. Ne parlano i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Difficile, infatti, arrivare a Jesús Corona, messicano del Porto, vista l'elevata richiesta del club lusitano per il cartellino del 'Tecatito'. Ecco, dunque, che il Diavolo potrebbe pescare per l'ennesima volta dalla Ligue 1 francese un rinforzo per la rosa di mister Stefano Pioli.

Faivre, classe 1998, è un centrocampista offensivo franco-algerino che svaria su tutto il fronte d'attacco. Mancino naturale, passato per le giovanili di Tours e Monaco, è approdato al Brest per 400mila euro nell'estate 2020. Ha totalizzato 37 presenze tra campionato e Coppa di Francia nell'ultima stagione, segnando 6 gol e fornendo 5 assist. Ha iniziato, poi, l'attuale annata con 2 assist in 3 partite disputate in Ligue 1.

Un prospetto di talento, dal sicuro avvenire e dall'ingaggio contenuto. Uno dei colpi del Milan di Elliott. Il club francese, ad ogni modo, vorrebbe monetizzare il più possibile dalla cessione di Faivre al Milan in questo calciomercato estivo. Per 'Sky Sport', per esempio, la richiesta è di 17 milioni di euro; il 'Corriere dello Sport' parla di 15 milioni di euro. Quel che è certo è che il Diavolo vorrebbe acquistare il calciatore a titolo definitivo, niente prestiti, per avere la certezza di poter contare sul calciatore nei prossimi anni.

A quanto potrebbe essere trovata la quadratura economica per Faivre al Milan? Si ritiene che, con 12 milioni di euro più bonus la trattativa possa concludersi con la tanto sospirata fumata bianca. Il calciatore, attraverso i suoi agenti, ha dato priorità assoluta alla destinazione rossonera, nonostante sia richiesto, in Bundesliga, da due top team come Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach.