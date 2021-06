Calciomercato Milan – Si ripensa a Belotti: ecco quanto costerebbe

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti torna di nuovo nei radar del Milan. Il bomber del Toro piace anche alla Roma

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, operatosi ieri in artroscopia al ginocchio sinistro, tornerà a giocare tra due mesi. In tempo, con tutta probabilità, per l'esordio del Diavolo nella Serie A 2021-2022. Ma il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole cautelarsi qualora il recupero fisico del bomber svedese procedesse con qualche problema. Anche perché la passata stagione ha insegnato che né Rafael Leao né Ante Rebic svolgono bene il ruolo di centravanti.

Ecco perché, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, Andrea Belotti è tornato nuovamente nel mirino del Milan per quest'estate. Il 'Gallo', classe 1993, è più esperto dell'altro obiettivo rossonero, Dusan Vlahovic, ma per questo ha anche costi differenti e più bassi. Considerando anche come il suo contratto con il club presieduto da Urbano Cairo scadrà soltanto tra un anno, il 30 giugno 2022. Belotti, al momento, non intende rinnovare il proprio accordo con il Torino.

Nei giorni scorsi il Toro ha rifiutato, per Belotti, un'offerta dalla Roma di 18 milioni di euro tra parte fissa (15) e bonus (3). Cairo, infatti, per cedere il centravanti granata ne vorrebbe almeno 30. Per il quotidiano torinese, però, con una proposta di 20 milioni di euro più bonus o una contropartita tecnica, il Presidente si siederebbe al tavolo delle trattative per la cessione del suo capitano. Mercato, il Milan torna su Vlahovic: le ultime news >>>