Calciomercato Milan – Si prova ad anticipare l’arrivo di Adli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo la Gazzetta dello Sport il club rossonero proverà a anticipare l'arrivo di Adli

La Gazzetta dello Sport si concentra sul calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera sta riflettendo sulla situazione a centrocampo. Nel mese di gennaio mancheranno infatti Kessie e Bennacer, che saranno impegnati in Coppa D'Africa. I sostituti non mancano, ma dovranno dimostrare di essere all'altezza dei titolari: la rosea si riferisce soprattutto a Bakayoko, che al momento non ha sfruttato le chance avute a disposizione.