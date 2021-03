Calciomercato Milan – Si pensa al sostituto di Calhanoglu. Ecco il nome

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara iniziano a pensare al sostituto di Hakan Calhanoglu

Uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è di rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu. Come noto, il turco è in scadenza a giugno, e le trattative proseguono da tempo. La volontà è quella di continuare insieme, ma non sono esclusi colpi di scena. Per questo motivo, Maldini e Massara starebbe pensando a un potenziale sostituto: Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca e della nazionale croata. Valutazione di 30 milioni di euro per un grande talento che ha solo 23 anni. Il croato potrebbe comunque arrivare anche nel caso in cui Calhanoglu decidesse di firmare il rinnovo. Maldini, intanto ha in canna altri due colpi di calciomercato.