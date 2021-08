Calciomercato Milan – Si lavora per raggiungere un accordo per Corona

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jesús Corona, esterno offensivo messicano del Porto, è l'elemento che manca ai rossoneri

Il Milan, in questi giorni finali della sessione estiva di calciomercato, è al lavoro su Jesús Corona. Il club rossonero, infatti, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, sta cercando di raggiungere un accordo con il Porto, proprietario del cartellino del centrocampista offensivo messicano, per regalare al tecnico Stefano Pioli l'ultimo rinforzo sulla trequarti.