Calciomercato Milan – Si lavora alla conferma di Brahim Díaz: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz potrebbe restare almeno un altro anno in maglia rossonera. Il Diavolo vuole tenerlo

Il Milan ha seriamente intenzione di trattenere Brahim Díaz in questo calciomercato estivo. Il fantasista nativo di Málaga, infatti, ha convinto tutti, in casa rossonera, per il suo finale di stagione e tanto lo staff tecnico quanto quello dirigenziale vorrebbero puntare su di lui anche per il futuro.