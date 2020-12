Calciomercato Milan – Si entra nel vivo: i nomi in entrata e in uscita | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: i nomi in entrata e in uscita

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul mercato in entrata e in uscita del Milan. L’obiettivo principale è quello del difensore centrale, ma prima deve essersi l’uscita di uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio. E’ da mesi che sono fuori dal progetto tecnico di Pioli, e dunque i rispettivi agenti stanno cercando di trovare loro una nuova sistemazione. Per il brasiliano contatti soprattutto all’estero, mentre per l’argentino non è esclusa una nuova squadra in Serie A.

In entrata, invece, proseguono i contatti con Ozan Kakak dello Schalke 04, così come quelli per Matteo Lovato, difensore che si sta mettendo in luce al Verona. Attenzione anche a Mohammed Simakan, punto di forza dello Strasburgo. Ad ottobre Maldini e Massara offrirono circa 12 milioni di euro, con il giocatore che trova sempre più consensi all’interno della società. Simakan può giocare anche come terzino destro e dunque può essere un’alternativa a Davide Calabria. Sulla fascia sinistra occhio a Nuno Mendes, calciatore diciottenne dello Sporting Lisbona già protagonista in Portogallo. Ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro ed è seguito anche dalla Juventus.

Passiamo alla trequarti. Da tempo si parla di un’uscita di Samu Castillejo, che potrebbe lasciare al termine della stagione, visto che il ruolo di titolare spetta a Saelemaekers. In entrata è forte la candidatura di Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia. Il francese, oltre a poter giocare in vari ruoli offensivi, può garantire un salto di qualità alla squadra. Infine occhio al nome di Szoboszlai: l’ungherese è stato già due volte vicino al Milan e la sensazione che lui voglia vestire la maglia rossonera, anche se la concorrenza è sempre più elevata. Calciomercato Milan: Maldini però pensa ad un altro colpo a centrocampo. VAI ALLA NOTIZIA>>>