Calciomercato Milan – Si è riacceso l’interesse per il duttile Ceballos

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dani Ceballos, rientrato al Real Madrid dopo l'esperienza nell'Arsenal, può finire in rossonero

Daniele Triolo

In questi giorni i 'rumors' di calciomercato vedono il Milan nuovamente sulle tracce di Dani Ceballos, classe 1996, centrocampista offensivo spagnolo tornato al Real Madrid dopo due anni trascorsi in prestito all'Arsenal. Anche nel recente passato, come si ricorderà, il Milan si era mobilitato per portare il giocatore andaluso in rossonero, ma senza successo.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato, per esempio, come già nell'estate 2019 Ceballos fosse nel mirino di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Anche allora il Diavolo avrebbe voluto portare l'ex Betis in maglia rossonera con la formula del prestito con diritto di riscatto. La situazione, due anni fa, però, era totalmente diversa rispetto ad ora.

In quell'estate, Dani Ceballos era infatti reduce da due stagioni nel Real Madrid ed aveva vinto gli Europei Under 21, da protagonista, con la Nazionale spagnola. Ecco perché i 'Blancos' lo avrebbero sì lasciato partire in prestito, ma con un diritto di riscatto altissimo, vicino ai 40 milioni di euro. L'Arsenal, che se lo assicurò, ha sborsato 18 milioni di euro all'anno per 'noleggiarlo'.

Oggi, però, dopo due stagioni in Inghilterra non certo di livello (77 presenze totali con i 'Gunners' e 2 gol, uno in F.A. Cup ed uno in Europa League, nessun centro in Premier League), i costi dell'eventuale operazione di calciomercato Ceballos-Milan sono sicuramente scesi. Ed il Diavolo ha riacceso il proprio interesse. Il calciatore piace molto perché è duttile, ricopre molte posizioni tra centrocampo e la trequarti.

Quella disponibilità tattica in campo è una di quelle doti che il tecnico rossonero, Stefano Pioli, apprezza tantissimo.