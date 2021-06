Calciomercato Milan – Si discute con Cellino per Tonali: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali è tornato per ora al Brescia. Ma il Diavolo vuole riaverlo per la prossima stagione

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, vuole cercare di trattenere in rossonero Sandro Tonali. Il centrocampista lodigiano, classe 2000, è tornato momentaneamente al Brescia poiché i rossoneri e le 'Rondinelle' non hanno trovato un'intesa sulle cifre per il riscatto alla luce dello sconto chiesto dal Diavolo sulle cifre prefissate un anno fa.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha scritto come questi siano giorni significativi per Tonali. Il Milan, infatti, dovrà convincere il Presidente del sodalizio biancoblu, Massimo Cellino, ad andare incontro alle esigenze rossonere, ridiscutendo l'affare per il giocatore al ribasso.

In realtà, non ci sarebbe una vera e propria 'scadenza' per l'operazione Tonali-Milan, se non quella 'tecnica'. La passata stagione, infatti, Tonali ha saltato praticamente tutta la preparazione con i rossoneri, arrivando a dieci giorni dalla prima giornata di campionato.

Ecco perché, infatti, l'obiettivo del Milan sarebbe quello di avere a disposizione Tonali per la data del raduno della squadra di Stefano Pioli, previsto per giovedì 8 luglio a Milanello. Via Calhanoglu? Il Milan ha già pronto il suo sostituto >>>