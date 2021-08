Calciomercato Milan – Si continua a monitorare la situazione di Ilicic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic, 'last minute', potrebbe ancora raggiungere il tecnico Stefano Pioli a Milanello

Il Milan, alla ricerca di un forte trequartista in questa sessione di calciomercato, continua a monitorare anche Josip Ilicic. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Sebbene il Diavolo, al momento, sembra essersi concentrato su altri obiettivi (Nikola Vlasic del CSKA Mosca), i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono farsi trovare pronti per ogni evenienza.