Calciomercato Milan – Si complica la pista Milinkovic-Savic: le ultime

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe rappresentare un grande obiettivo di calciomercato per il Milan. Ma dalla Lazio frenano gli entusiasmi ...

Nelle scorse ore, però, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato così ai microfoni di RaiSport riguardo Milinkovic: "Non è in vendita e non faccio valutazioni. Per me contano le qualità tecniche e morali, ho un gran rapporto con lui e per me è speciale".