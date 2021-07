Calciomercato Milan – Si cerca un trequartista: Ziyech è sempre in pole

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara cercano un sostituto di Hakan Calhanoglu. In primo piano c'è Ziyech

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, mette in primo piano il calciomercato del Milan. La priorità, dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, è l'acquisto di un trequartista che possa giocare nel 4-2-3-1 di Pioli. Sono tanti i profili seguiti, ma in pole position c'è sempre Hakim Ziyech, calciatore del Chelsea. I londinesi vogliono 35 milioni di euro, ma l'obiettivo del Milan è di strapparlo a fine mercato in prestito con diritto di riscatto. Quella di Ziyech, dunque, è sempre un nome da tenere in forte considerazione. Intanto ecco tutti i segreti di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan.