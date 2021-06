Calciomercato Milan – Si cerca un trequartista: ecco tutti i nomi | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è alla ricerca del sostituto di Calhanoglu, andato all'Inter. Ecco tutti i nomi

Tuttosport, in edicola questa mattina, mette in primo piano il calciomercato del Milan. La priorità, dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, è l'acquisto di un trequartista che possa giocare nel 4-2-3-1 di Pioli. Sono tanti i profili seguiti dando ovviamente per scontato il ritorno di Brahim Diaz in rossonero. I rapporti con il Real Madrid sono ottimi e l'affare è in dirittura d'arrivo.