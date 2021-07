Calciomercato Milan – Si cerca un trequartista: è sfida tra Isco e Sabitzer

Le ultime sul calciomercato del Milan. Si cerca un trequartista: è sfida tra Isco del Real Madrid e Sabitzer del Lipsia

Il Milan, così come viene riportato dal Corriere della Sera, è alla ricerca di un trequartista. Sono tanti i nomi seguiti, ma al momento in pole position sembrano esserci due profili: quello di Isco del Real Madrid e quello di Sabitzer del Lipsia. Per il primo c'è il problema dell'ingaggio (9 milioni di euro), mentre il secondo ha una valutazione di circa 18 milioni di euro. Restano in corsa dunque anche altri giocatori come Ziyech del Chelsea e Damsgaard della Sampdoria. Giroud, tutto pronto per il suo approdo al Milan. Le ultime.