Calciomercato Milan – Si cerca un difensore centrale: i nomi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan cerca un difensore in vista della prossima stagione. Secondo quanto viene riportato dal sito di Sky Sport, ci sarebbero contatti in corso tra il club rossonero e il Celtic per Kristoffer Ajer. Attenzione anche a Dayot Upamecano, centrale del Lipsia, ma la richiesta dei tedeschi è molto alta.

Un altro nome da seguire con attenzione è quello di Wesley Fofana, calciatore classe 2000 del Saint-Etienne. Anche in questo caso però, il suo acquisto risulta molto complicato considerando che i francesi chiedono ben 30 milioni per cedere il giocatore. INTANTO, A PROPOSITO DI MERCATO, NOVITA SU RASHICA, CONTINUA A LEGGERE >>>