Calciomercato Milan – Si cerca la contropartita giusta per de Paul

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell’Udinese autore di 7 gol e 7 assist in 35 gare nell’ultima stagione tra Serie A e Coppa Italia, sarebbe considerato un obiettivo prioritario del Milan per questa sessione di calciomercato.

I rossoneri vogliono superare la concorrenza della Juventus sul calciatore, duttile e funzionale, stimato moltissimo dal direttore tecnico Paolo Maldini. A gennaio il Diavolo ha parlato spesso, nella sede di Via Aldo Rossi, con Agustín Jiménez, procuratore di de Paul, e potrebbe tornare a farlo nei prossimi giorni. Il sudamericano, dal canto suo, giudica conclusa la sua esperienza ad Udine e punta ben altri palcoscenici.

‘Calciomercato.com‘ ha spiegato come, nell’eventuale trattativa di acquisto di de Paul, il problema per il Milan non sia l’ingaggio da dare al calciatore argentino che, dagli 800mila euro percepiti in Friuli, in rossonero arriverebbe a prendere 2,5 milioni di euro, bensì il costo del cartellino. L’Udinese, che vanta un contratto con de Paul valido fino al 30 giugno 2024, vuole tra i 35 ed i 40 milioni di euro.

Si cerca, allora, una contropartita giusta da girare all’Udinese che possa far abbassare il prezzo di de Paul: al vaglio tra le società potrebbero esserci, prossimamente, i nomi di Matteo Gabbia, Rade Krunić o Tommaso Pobega, che rientrerà in rossonero dopo il prestito al Pordenone. Per la sostituzione di de Paul, l’Udinese andrebbe su una sua vecchia conoscenza, Roberto Pereyra, in bianconero dal 2011 al 2014 ed oggi retrocesso in Championship con il Watford.

