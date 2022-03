Calciomercato Milan – Si cerca di chiudere con il Lille per Botman

Sven Botman è la priorità del Milan per il prossimo calciomercato estivo. È lui il rinforzo prescelto per rinforzare la difesa rossonera

Sven Botman era e rimane la priorità del Milan per il prossimo calciomercato estivo. È lui, il centrale olandese classe 2000, il prescelto dei dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare la difesa dei rossoneri di Stefano Pioli. Lo ha ribadito 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Nei prossimi giorni, secondo il quotidiano torinese, il Milan dovrebbe riallacciare i rapporti con il Lille per l'acquisizione del cartellino di Botman in vista dell'estate. Tra il club di Via Aldo Rossi e gli agenti dell'ex Ajax e Heerenveen le telefonate sono state costanti: all'entourage di Botman è stato ribadito come sia lui l'obiettivo numero per la retroguardia.

La difesa del Milan, in estate, perderà Alessio Romagnoli a parametro zero (sembra destinato alla Lazio) e, probabilmente, saluterà anche Matteo Gabbia, che dovrebbe partire con la formula del prestito. Finora, in stagione, Botman ha giocato 28 gare tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali con il Lille, con 3 gol e un assist all'attivo. Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>

