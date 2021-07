Calciomercato Milan – Si cerca di capire i costi dell’operazione Isco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco potrebbe lasciare il Real Madrid in estate. I rossoneri potrebbero pensarci seriamente ...

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questo calciomercato estivo, potrebbe prendere in considerazione l'idea di arrivare ad Isco, fantasista del Real Madrid che non dovrebbe entrare nei piani tecnici di Carlo Ancelotti nella Capitale iberica. Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina.