Calciomercato Milan – Si avvicina il riscatto del Siviglia per Suso

MERCATO MILAN – Come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, si avvicina sempre di più il riscatto del Siviglia per Jesùs Suso. Lo spagnolo si è trasferito in Andalusia a gennaio in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League della squadra di Lopetegui.

Ebbene, nell’ultimo turno di campionato il Siviglia ha vinto 2-0 il derby contro il Betis allungando in classifica su tutte le dirette avversarie. Ora è terzo a 50 punti con 3 punti di vantaggio sulla Real Sociedad, fermata in casa dall’Osasuna 1-1, e 4 punti su Atletico Madrid (1-1 col Bilbao) e sul Getafe, che ha perso 2-1 a Granada.

Il Milan percepirebbe una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro che rappresenterebbe una plusvalenza netta per il bilancio dei rossoneri. In estate si discuterà anche del futuro di Andre Silva: ecco quanto peserà a bilancio per il club di via Aldo Rossi>>>

