Calciomercato Milan – Si attende il semaforo verde per Brahim Díaz

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Brahim Díaz, classe 1999, tornerà dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto

Il Milan chiuderà, entro questa settimana, l'operazione di calciomercato con il Real Madrid per Brahim Díaz . Il fantasista di Málaga, classe 1999 , tornerà ad indossare la maglia rossonera dopo averlo già fatto nella stagione 2020-2021 . Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Stavolta, però, Brahim Díaz non giungerà a Milano in prestito secco, bensì con un'altra formula, più complessa. Milan e Real Madrid hanno trovato un accordo sulla base di un prestito oneroso (3 milioni di euro), con diritto di riscatto in favore del Diavolo fissato a 19 milioni di euro, per un totale, dunque, di 22.