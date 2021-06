Calciomercato Milan – Si aspetta la decisione di Calhanoglu sul rinnovo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto. Rinnoverà o no il suo accordo con i rossoneri?

Il calciomercato estivo del Milan gira, in parte, intorno al nome di Hakan Calhanoglu. Il contratto del fantasista turco con il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà a fine mese e, al momento, non è stato ancora rinnovato. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto della situazione, ha ricordato come Calhanoglu voglia sfruttare la vetrina degli Europei per avere maggiore attenzione mediatica.