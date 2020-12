Calciomercato Milan – Si allontana Nuno Mendes. Su di lui c’è la Juventus

Ultime Notizie Calciomercato Milan: si allontana Nuno Mendes

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul mercato in entrata e in uscita del Milan. Maldini e Massara cercano un terzino sinistro come vice di Theo Hernandez, quasi sempre utilizzato da Pioli in questa stagione.

Sulla fascia sinistra si segue con molta attenzione Nuno Mendes, calciatore diciottenne dello Sporting Lisbona già grande protagonista in Portogallo. Ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro ed è seguito anche dalla Juventus. Difficile, quasi impossibile, che a queste condizioni possa arrivare nel club rossonero.