Calciomercato Milan – Si allontana Jovic: il motivo | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le ultime su Jovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – SportMediaset ha fatto il punto sul mercato in entrata del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, Luka Jovic si sta allontanando. Il motivo? Il Real Madrid non vuole cedere il calciatore in prestito secco (vorrebbero almeno inserire il diritto di riscatto).

Per questo motivo il nome caldo è quello di Gianluca Scamacca, calciatore del Sassuolo in prestito al Genoa. La chiave per il suo arrivo a gennaio potrebbe essere l’inserimento di Mateo Musacchio, difensore centrale in scadenza di contratto con il Milan. Calciomercato Milan: a proposito di Scamacca, ecco la nostra esclusiva. VAI ALLA NOTIZIA>>>