Calciomercato Milan – Si allontana Insigne: Spalletti lo vuole con sé

Lorenzo Insigne piace molto al nuovo tecnico Luciano Spalletti: il Milan è interessato al giocatore e lo segue durante questo calciomercato

Il Milan continua a cercare rinforzi in questa sessione di calciomercato e negli ultimi giorni è fatto il nome di Lorenzo Insigne. Il giocatore del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e molte squadre stanno monitorando da vicino la situazione, per capire se sferrare il colpo.