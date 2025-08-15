Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, si accelera per Hojlund! Aumenta la fiducia

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, si accelera per Hojlund! Aumenta la fiducia

Calciomercato Milan, si accelera per Hojlund! Aumenta la fiducia
Calciomercato Milan, secondo 'Il Corriere dello Sport', si sarebbe messo in contatto con gli agenti di Hojlund. Pronto l'accelerata?
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, secondo 'Il Corriere dello Sport', si sarebbe messo in contatto con gli agenti di Hojlund e starebbe accelerando, dopo che avrebbe ottenuto l'ok del giocatore. L’opera di convincimento potrebbe portare i frutti nelle prossime ore. Hojlund sarebbe disposto ad ascoltare la proposta tecnica dei rossoneri, mentre lo United tratterebbe con il Milan la cifra finale del riscatto tra una stagione. Ci sarebbe ancora una distanza tra la richiesta degli inglesi e l'offerta dei rossoneri.

Calciomercato Milan, Hojlund: fiducia in casa rossonera. E Allegri ...

—  

Secondo il quotidiano ci sarebbe comunque fiducia di chiudere il prima possibile l’affare. Nel fine settimane i rossoneri sperpererebbero di avere l'ok di Hojlund e Untied, in modo da concludere l’operazione a inizio o metà della prossima settimana.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, che novità: "Ha chiesto al suo agente di ...">>>

Allegri apprezzerebbe Hojlund e lo riterrebbe l’acquisto giusto per completare il reparto con Santiago Gimenez. Sul danese da registrare anche l'interesse del Borussia Dortmund. 

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA