Calciomercato Milan, si accelera per Hojlund! Aumenta la fiducia

Il Milan, secondo 'Il Corriere dello Sport', si sarebbe messo in contatto con gli agenti di Hojlund e starebbe accelerando, dopo che avrebbe ottenuto l'ok del giocatore. L’opera di convincimento potrebbe portare i frutti nelle prossime ore. Hojlund sarebbe disposto ad ascoltare la proposta tecnica dei rossoneri, mentre lo United tratterebbe con il Milan la cifra finale del riscatto tra una stagione. Ci sarebbe ancora una distanza tra la richiesta degli inglesi e l'offerta dei rossoneri.