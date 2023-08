Calciomercato Milan – Nuova pretendente dalla Premier League per Origi

Ci sarebbe una nuova pretendente dalla Premier League per l'attaccante belga Divock Origi, in uscita dal Milan

Dopo la decisione di lasciarlo a casa dalla tournée negli USA, Stefano Pioli ha scelto di non convocare Divock Origi nemmeno per la prima di campionato tra Bologna e Milan . L'attaccante belga, al termine di un'annata negativa, ha rifiutato tutte le offerte ricevute, preferendo rimanere in rossonero, ma continua a rimanere ai margini del progetto tecnico.

Secondo quanto riferito dal 'The Sun', oltre al West Ham, sulle tracce di Divock Origi si sarebbe messo un altro club di Premier League. Si tratterebbe dello Sheffield United, che vorrebbe l'attaccante belga per risolvere i problemi in fase realizzativa. In questo caso non sarebbe ancora arrivata nessuna proposta, ma si registra comunque una nuova pretendente per l'ex Liverpool. LEGGI ANCHE:Milan, Lukaku può arrivare ad una sola condizione >>>