Calciomercato Milan – Sfumato Caqueret: ha rinnovato con il Lione

Infatti, il club transalpino nella giornata di ieri ha ufficializzato il rinnovo di contratto del gioiellino delle Espoirs sino a Giugno 2027 . Al Milan Caqueret avrebbe numericamente occupato lo slot lasciato libero da Kessiè, pur presentando caratteristiche diametralmente opposte: il francese si distingue infatti per l'ottimo gioco di regia, il dribbling vellutato nello stretto e la grande capacità di resistenza alla pressione.

Blindato Caqueret il Lione potrebbe pensare di ascoltare le ricche offerte arrivate per Paquetà e confermate nei giorni scorsi dal patron Aulas. In caso di cessione del brasiliano, il Lione dovrebbe girare al Milan il 15% della quota incassata.