Calciomercato Milan – Sfuma Zaracho? Due club fanno sul serio per l’argentino

CALCIOMERCATO MILAN – Per il Milan sembra pronta l’ennesima rivoluzione in pochissimi anni. L’organigramma societario potrebbe notevolmente mutare con l’addio di Paolo Maldini e l’arrivo di Ralf Rangnick come figura ‘tuttofare’ con pieni poteri. Uno scenario che si rifletterà anche sulle prossime scelte di mercato vista l’esigenza di puntellare la rosa rossonera. Sono molti i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane, uno di questi porta il nome di Matias Zaracho, centrocampista offensivo del Racing de Avellaneda.

Un obiettivo che però, secondo quanto riferisce ‘Radio Continental’, rischia seriamente di sfumare. Atletico Madrid e Borussia Monchengladbach, infatti, sarebbero pronti a fare sul serio per l’argentino, valutato circa 12 milioni di euro dal suo club di appartenenza.

