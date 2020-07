Calciomercato Milan – Sfuma Thiaw: ha rinnovato con lo Schalke 04

CALCIOMERCATO MILAN – È sfumato, per il Milan, l’acquisto di Malick Thiaw, classe 2001, difensore centrale (ma anche mediano), nativo di Düsseldorf ma di nazionalità finlandese, che ha esordito quest’anno in Bundesliga, con 72′ diluiti in 4 presenze, con la Prima Squadra dello Schalke 04.

Thiaw, infatti, che era sotto contratto fino al 30 giugno 2021, ha deciso di prolungare per tre stagioni, fino al 30 giugno 2024, il proprio accordo con i ‘Königsblauen‘ di Gelsenkirchen. EMERGE, INTANTO, UN CLAMOROSO RETROSCENA DI MERCATO SU DOMINIK SZOBOSZLAI, OBIETTIVO ROSSONERO >>>