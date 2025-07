Calciomercato Milan, sfuma Pubill: firma con l’Atletico Madrid, i dettagli

Sfuma definitivamente Marc Pubill al Milan. Il terzino spagnolo classe 2003 è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il Milan, che venerdì 18 luglio aveva sottoposto il giocatore a visite mediche precauzionali (poi superate), ha comunque deciso di non affondare il colpo. Nel club rossonero, infatti, non tutti in dirigenza erano pienamente convinti del profilo del giocatore.