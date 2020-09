Calciomercato Milan – Sfuma Pessina? Il Verona lo richiede all’Atalanta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan non sembra rivolere Matteo Pessina, centrocampista offensivo classe 1997. Nell’ultima stagione ha giocato con l’Hellas Verona, ora è tornato all’Atalanta per fine prestito. Il club nerazzuro valuta il centrocampista 20 milioni di euro.

Una cifra altissima, sproporzionata probabilmente, visto che tra il giocare al Verona (con tutto il rispetto) e giocare in una grande squadra, è tutt’altra cosa. Le pressioni di certi ambienti non sono sostenibili per tutti, anzi.

Gli ultimi aggiornamenti da Nicolò Schira relativi a Pessina sono i seguenti: “Il Verona lavora al ritorno di Matteo Pessina in gialloblù. In settimana appuntamento con l’Atalanta: Setti lavora al prestito con diritto di riscatto. Cifre ancora da limare, ma i gialloblù ci credono”.

Da un futuro al Milan, con una valutazione di 20 milioni, si sta passando ad un ritorno al Verona in prestito. Un ridimensionamento importante rispetto alle indiscrezioni di queste settimane. Ennesima prova del fatto che spesso, troppo spesso, le voci che circolano su certi giocatori sono da prendere in relativa considerazione.

NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA SU DEULOFEU >>>

MALDINI CON LA MAGLIA DEL MILAN: I COMMENTI DEI CAMPIONI >>>