Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo Javi Guerra? La situazione

Calciomercato Milan. Javi Guerra, piano B se non dovesse andare in porto Jashari, sembra vicino al rinnovo con il Valencia. Sfuma pure lui?

La trattativa per Ardon Jashari con il Bruges è ferma. Il Milan continua a insistere e il giocatore vuole vestire solo rossonero. Questo, però, non fa desistere il muro issato dalla squadra belga. Jashari è il principale obiettivo sul calciomercato per il centrocampo.

Tuttavia, il nuovo DS Igli Tare sta continuando a sondare varie piste per rinforzare comunque la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. Una di queste porta a Javi Guerra, centrocampista classe 2003 in forza al Valencia. L'interesse per lo spagnolo è vivo da tempo a Casa Milan, i contatti però sono fermi a più di un mese fa. Ora - secondo quanto riferisce il giornalista spagnolo Hector Gomez - l'obiettivo potrebbe definitivamente sfumare. Di seguito, si riporta il messaggio lasciato via X.