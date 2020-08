Calciomercato Milan – Sfuma Miranchuk? Domani incontra l’Atalanta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Aleksej Miranchuk della Lokomotiv Mosca, accostato al Milan recentemente in ottica di una possibile trattativa con l’inserimento di Diego Laxalt, sembra destinato ad andare all’Atalanta. Come rivelato da SportMediaset, nella giornata di domani il club bergamasco incontrerà l’agente del classe 1995 e poi successivamente la dirigenza russa per chiudere l’affare sull’ordine dei 15 milioni. Miranchuk, centrocampista offensivo, è in scadenza nel 2021.

PRANDELLI ELOGIA IL LAVORO DI PIOLI: LE SUE PAROLE>>>