Calciomercato Milan – Sfuma il colpo Kvaratskhelia? | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Kvaratskhelia potrebbe non trasferirsi al Milan: ecco dove potrebbe andare il georgiano

Il Milan è da tempo sulle tracce di Kvicha Kvaratskhelia, giovane calciatore in forza al Rubin Kazan. Il talento classe 2001 ha attirato l'attenzione del 'Diavolo' disputando una grandissima stagione con la squadra russa. Il nazionale georgiano ha giocato 23 partite nella Premier Liga, segnando 4 gol e fornendo 8 assist ai suoi compagni di squadra. Ala sinistra, ma all'occorrenza anche trequartista e ala destra, a Maldini piace non solo per le due indiscusse qualità tecniche ma anche per la sua duttilità. Nelle ultime settimane, però, non si è parlato solo dei rossoneri. Anche Juventus e Siviglia hanno puntato gli occhi su Kvaratskhelia e proprio una delle due squadre sembra essere vicina al colpaccio.